RECENZIA Slovenskú drámu Otec treba vidieť: Môže sa to stať každému

Nový film Otec od režisérky Terezy Nvotovej patrí k tým dielam, ktoré diváka nenechajú pokojne sedieť ani po odchode z kina. Inšpirovaný skutočnými udalosťami prináša mrazivý, no zároveň hlboko ľudský pohľad na tragédiu, ktorá sa môže stať komukoľvek – syndróm zabudnutého dieťaťa.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Prvé slová priateľky Martina (†39), ktorý zomrel po útoku: Prehovorila o bitke aj jeho zdravotných problémoch
Dve ťažké nehody, dvaja mŕvi motorkári! FOTO Jeden stroj zostal na šrot, po druhého muža letel vrtuľník