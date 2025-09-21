Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia

Podpora Windows 10 sa končí už 14. októbra a systém prestane dostávať bezpečnostné aktualizácie. Prechod na Windows 11 je preto najlepšou voľbou, inak sa vystavuješ riziku útokov hackerov a nekompatibility programov.
Prestrelka medzi Dankom a Pellegrinim: Palác má dvojnásobné výdavky, tvrdí šéf národniarov! Sú to bludy, tvrdí prezident
Letel nad Baltským morom a s vypnutým odpovedačom: Ďalšia pohotovosť stíhačiek Aliancie! Stačilo, tvrdí Hardt
AKTUÁLNE Tri veľmoci uznali Palestínu ako samostatný štát: udeľujete terorizmu obrovskú odmenu, odkazuje Netanjahu