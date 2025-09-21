Športovkyňa zomrela pri selfie so synom – spadla z 90 metrov!

To, čo malo byť adrenalínovým zážitkom a radostným rodinným momentom, sa zmenilo na nočnú moru. Elizaveta Gushchina (45) z Ruska zomrela po tom, ako sa po úspešnom bungee jumpingu vybrala na vrchol nedokončenej veže, aby si so synom spravila selfie. Na mokrej ploche sa pošmykla a spadla z výšky takmer 90 metrov.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Úmyselné narušenie vzdušného priestoru Estónska? Danko sa zastáva Ruska: Neverím, že to tak bolo!
Kamenický ku konsolidácii: Zmrazíme si paušálne výdavky! To nestačí, oponuje Šimečka, navrhuje TOTO