Váš deň bez únavy sa začína na tanieri: TOTO rozhodne o tom, ako sa cítite!

Cítite sa, akoby vám uprostred dňa niekto vypol baterky? Namiesto ďalšej kávy skúste radšej zmeniť to, čo máte na tanieri. Správne zložené jedlo vás totiž môže udržať sviežich a sústredených od rána až do večera.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Čaká nás ďalšie zdražovanie potravín? Výrobcovia majú pre ľudí jasnú odpoveď: TOTO nikoho nepoteší, minister reaguje
MIMORIADNY ONLINE Podľa Trumpa by mohla Ukrajina získať späť celé svoje územie: NATO by malo zostreľovať ruské lietadlá, tvrdí