TÝCHTO 5 jednoduchých testov môže prezradiť, ako dlho budete žiť. Skúsite si ich?

Nepotrebujete drahé testy biologického veku ani full-body skenovanie. Nový výskum ukazuje, že vaša dlhovekosť sa môže skrývať v tom, ako silno zovriete tyč alebo ako rýchlo vstanete zo stoličky. A všetko si viete otestovať doma.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Nekompromisný analytik Ďurana o Kamenického konsolidácii: Z fňukania ministra som bol sklamaný
MIMORIADNY ONLINE Rusko zaútočilo na mestá Záporožie a Černihiv: Ukrajina mieri na Moskvu!