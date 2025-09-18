Meta prichádza s novými okuliarmi: Ovládajú sa gestami, pozriete si aj videá či správy!

Americká internetová spoločnosť Meta Platforms predstavila inteligentné okuliare Ray-ban Display so zabudovaným displejom a funkciami využívajúcimi umelú inteligenciu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
TOTO už zachádza priďaleko: Macronovci na súde! Odovzdajú mu dôkazy, že Brigitte je naozaj žena
Kotlár sa opäť rozohnil na tlačovke: Nebudem robiť šaša! Výzva Ficovi aj kritika Pellegriniho a Hlasu
NEZVYČAJNÁ nehoda! Kamionista objavil v priekope havarované auto a dve malé deti: Po vodičovi nebolo ani stopy