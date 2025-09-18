Zuzana Plačková prekvapila ZMENOU vzhľadu: TAKTO je podľa Reného najkrajšia!

Zväčšené pery a výrazné umelé mihalnice sú niečo, čo si už dlhé roky neodmysliteľne spájame so Zuzanou Plačkovou, jednou z našich najúspešnejších influenceriek. Niekedy ale zmena nezaškodí, a tak sa čoskoro dvojnásobná mamina rozhodla pre veľký krok – mihalnice dala dole.
