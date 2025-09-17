Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu

Izraelská spoločnosť Rafael na výstave DSEI v Londýne odhalila superlaser Iron Beam 450 s výkonom 100 kW. Zbraň dokáže zneškodniť rakety, drony či delostreleckú muníciu rýchlosťou svetla a s takmer nulovou cenou za výstrel.
