Viac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šok

Windows 10 sa definitívne lúči. Microsoft ukončí podporu už 14. októbra 2025, čo znamená koniec bezpečnostných záplat a vyššie riziko útokov. Zváž prechod na Windows 11, cloudové riešenie Windows 365 alebo Linux, inak sa tvoj počítač stane zraniteľným.
