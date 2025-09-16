Chlapec zo seriálu Adolescent prepísal históriu: TOTO boli najpyšnejší rodičia na odovzdávaní cien Emmy Awards!

LOS ANGELES - Zapísal sa do dejín! Owen Cooper (15) bol ešte donedávna pomerne obyčajným chlapcom. Vďaka obrovskému úspechu seriálu Adolescent, v ktorom stvárnil ústrednú postavu je jeho meno dnes verejnosti dobre známe. Nuž, a po uplynulom víkende sa môže tiež pochváliť tým, že je najmladším mužským hercom, ktorý kedy Emmy získal.
