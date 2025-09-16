Renáta Názlerová opäť v Bez servítky: Diváci nešetria kritikou... Čo sa to s tou ženskou stalo?!

BRATISLAVA - Divákom sa z nej dvíha tlak! Jojkárska relácia Bez servítky patrí k programom, ktoré často vyvolávajú búrlivé reakcie. Nuž, a pred kamerami neraz predvádzajú svoje kulinárske schopnosti aj známe tváre. Tento týždeň je to napríklad Renáta Názlerová (57), ktorú diváci zahrnuli poriadnou kritikou.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Celá Nitra je na nohách: V kraji vo veľkom útočí žltačka, alarmujúci stav bol skontrolovať sám minister!
Koniec jednej éry! Veľká automobilka hovorí o zániku naftových motorov: TOTO ich má už o pár rokov nahradiť
Útoky na Šimečkovu partnerku Soňu majú dohru: Do sporu sa zamiešal český minister: Tvrdý odkaz na Slovensko