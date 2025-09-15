Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo

Najnovší výskum ukazuje, že ak vo vesmíre existujú inteligentné civilizácie, pravdepodobne ide o starobylé spoločnosti vzdialené tisícky svetelných rokov. Vedci tvrdia, že kombinácia podmienok na vznik technologického života je nesmierne vzácna a Zem je skôr výnimkou než pravidlom.
