Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi

Android má v sebe bezpečnostnú funkciu, ktorá je predvolene vypnutá. Pokročilá ochrana ťa varuje pred podvodnými hovormi, SMS správami aj falošnými aplikáciami a môže ti zachrániť účet aj peniaze.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
TRAGÉDIA v meste Poltár: Útočníčka (55) DOBODALA nožom staršieho muža (†63), smrť nastala pred očami záchranárov
NEPOKOJE v USA: Po zastrelení aktivistu Kirka bola v ohrození aj známa stanica, pod auto FOX News nasadili BOMBU!