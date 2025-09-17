Ako zastaviť slzenie očí: Príčiny, liečba a prevencia

Slzenie očí patrí medzi časté problémy, s ktorými sa stretáva veľa ľudí. Niekedy ide len o krátkodobý prejav podráždenia, inokedy môže signalizovať vážnejší problém s očami. Odborne sa nadmerná tvorba sĺz označuje ako epifora a môže mať viacero príčin – od alergií, syndrómu suchého oka až po zúžené slzné kanáliky.
