Nedeľa14. september 2025, meniny má Ľudomil, Radka, zajtra Jolana

Petra Dubayová sa pochválila VEĽKOU NOVINOU: Po mesiaci ukázala ďalšie FOTKY dcérky!

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Obľúbená herečka Petra Dubayová si užíva prvé týždne materstva, no napriek tomu nezaháľa. Pochválila sa krásnou novinkou, že po piatich rokoch ukončila štúdium na Divadelnej fakulte VŠMU. Jej najbližší pri tomto významnom dni, samozrejme, nechýbali.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Krutá daň za MEGA koncert speváčky Simy: VIDEO... Úplne PRIŠLA O HLAS!
Krutá daň za MEGA koncert speváčky Simy: VIDEO... Úplne PRIŠLA O HLAS!
Prominenti
Šalitroš má ťažké srdce na Hlas a Pellegriniho, ponúkol len jamky a prázdne sľuby
Šalitroš má ťažké srdce na Hlas a Pellegriniho, ponúkol len jamky a prázdne sľuby
Videorozhovory
Tajomstvo ŠTÍHLEJ postavy herečky Zuzany Šebovej: Z takejto DIÉTY že sa CHUDNE? To nemyslí vážne!
Tajomstvo ŠTÍHLEJ postavy herečky Zuzany Šebovej: Z takejto DIÉTY že sa CHUDNE? To nemyslí vážne!
Prominenti

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ V Malinove malo prísť
V Malinove malo prísť k výbuchu v bytovke: Na mieste zasahujú všetky zložky! Ľudí evakuovali
Domáce
Na štátnej ceste v
FOTO Rýchly zásah hasičov: Na štátnej ceste v obci Motyčky horel v sobotu večer osobný automobil
Domáce
Ladislav Kamenický
Všetko môže byť nakoniec inak! Kamenický pripustil zmeny: O rušení dní pracovného pokoja stále debatujú
Ekonomika
Minister Drucker oznamuje veľké zmeny v základných školách: Menšie školy sa budú spájať
Minister Drucker oznamuje veľké zmeny v základných školách: Menšie školy sa budú spájať
Bratislava

Zahraničné

Vladimir Putin
Obrovské manévre v Bielorusku sleduje celý svet: Rusko počas cvičenia otestovalo aj obávanú zbraň
Zahraničné
undefined
Tragický výbuch v madridskom bare: Jeden mŕtvy a 25 zranených v štvrti Vallecas
Zahraničné
NOČNÁ MORA oscarového režiséra:
NOČNÁ MORA oscarového režiséra: Jeho dom prepadli izraelskí vojaci... Strýka zadržali!
Zahraniční prominenti
Do Izraela po jeho
Do Izraela po jeho nálete na Dauhu pricestoval šéf americkej diplomacie Rubio
Zahraničné

Prominenti

VIDEO vnútri! Na Biankin NAHÝ OUTFIT
Na Biankin NAHÝ OUTFIT reagoval už aj jej EX Jovinečko: Verejne si z nej urobil SRANDU!
Domáci prominenti
NOČNÁ MORA oscarového režiséra:
NOČNÁ MORA oscarového režiséra: Jeho dom prepadli izraelskí vojaci... Strýka zadržali!
Zahraniční prominenti
VIDEO vnútri! Krutá daň za MEGA
Krutá daň za MEGA koncert speváčky Simy: VIDEO... Úplne PRIŠLA O HLAS!
Domáci prominenti
Lily Collins
Slávna herečka sa stráca pred očami: FOTO Vychudnutá na KOSŤ!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Fernanda Fabian a jej
Kontroverzný mladý pár: Ona randí s inými, on zostáva doma! Ľudia neveria, že to funguje
Zaujímavosti
Slnečná Kréta patrí k
Slnečná Kréta patrí k top destináciám: Ponúka úžasné atrakcie aj recept na dlhovekosť!
dromedar.sk
FOTO Nočná mora u zubára!
Nočná mora u zubára! Lekári si nevšimli roky rastúce cysty v čeľusti, Brit dostal astronomické odškodné
Zaujímavosti
Vesmírny let vrtuľníka Ingenuity
NASA prišla s prelomovou informáciou: Prvý dôkaz o živote na Marse! Objav, ktorý môže zmeniť naše chápanie vesmíru
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!
Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!
V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)
V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)
Trump tlačí na Rusko: Žiada zastaviť dovoz ruskej ropy aj na Slovensko!
Trump tlačí na Rusko: Žiada zastaviť dovoz ruskej ropy aj na Slovensko!
Platba v hotovosti odrádza zákazníkov: Slováci chcú platiť bezhotovostne takmer všade!
Platba v hotovosti odrádza zákazníkov: Slováci chcú platiť bezhotovostne takmer všade!

Šport

VIDEO Nechutný zákrok na Hancka: Slovenský reprezentant opustil ihrisko už po siedmich minútach
VIDEO Nechutný zákrok na Hancka: Slovenský reprezentant opustil ihrisko už po siedmich minútach
Slováci v zahraničí
VIDEO Strelec zažil debut v drese Middlesbrough: Exkanonier Slovana sa dočkal krásnych slov
VIDEO Strelec zažil debut v drese Middlesbrough: Exkanonier Slovana sa dočkal krásnych slov
Anglicko
Desivé chvíle a dvojnásobná tvrdá rana pre český klub: Operácia čaká aj slovenského útočníka
Desivé chvíle a dvojnásobná tvrdá rana pre český klub: Operácia čaká aj slovenského útočníka
Tipsport ELH
Hrôzostrašné zranenie: Slovenský reprezentačný útočník Petrovský má zlomenú tvár, čaká ho dlhá pauza
Hrôzostrašné zranenie: Slovenský reprezentačný útočník Petrovský má zlomenú tvár, čaká ho dlhá pauza
Tipsport ELH

Auto-moto

Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky

Kariéra a motivácia

Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Rady, tipy a triky
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Motivácia a inšpirácia
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Pracovné prostredie
19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Výber receptov
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Výber receptov

Technológie

Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Návody
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
Veda a výskum
Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu
Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu
Armádne technológie
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Armádne technológie

Bývanie

Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?

Pre kutilov

Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prekonali nevery, náročné momenty, no napriek tomu sú stále spolu: Tieto hollywoodske páry dokazujú, že pravá láska existuje
Zahraničné celebrity
Prekonali nevery, náročné momenty, no napriek tomu sú stále spolu: Tieto hollywoodske páry dokazujú, že pravá láska existuje
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V Malinove malo prísť
Domáce
V Malinove malo prísť k výbuchu v bytovke: Na mieste zasahujú všetky zložky! Ľudí evakuovali
Vladimir Putin
Zahraničné
Obrovské manévre v Bielorusku sleduje celý svet: Rusko počas cvičenia otestovalo aj obávanú zbraň
Ladislav Kamenický
Ekonomika
Všetko môže byť nakoniec inak! Kamenický pripustil zmeny: O rušení dní pracovného pokoja stále debatujú
Na hraniciach Slovenska a
Domáce
Na hraniciach Slovenska a Česka sa vyskytlo tornádo! VIDEO Odborníci zisťujú rozsah škôd

Ďalšie zo Zoznamu