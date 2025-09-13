Charlie Sheen odhalil PIKATNÉ TAJOMSTVO: Nebolo to len o krásnych ženách... Sex mal aj s chlapmi!

LOS ANGELES - Už nič nechce skrývať! Legendárny Charlie Sheen oslávil nedávno okrúhle 60. narodeniny. Pri tej príležitosti vypustil do sveta svoju autobiografiu, i dokument, v ktorom neváhal hovoriť aj o tých najintímnejších záležitostiach. Ako slávny búrlivák priznal, za sebou má aj sexuálne avantúry s mužmi.
