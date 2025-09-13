Ako vychováva deti Matúš Šutaj Eštok? Trest a „prepáč“ rozdelili verejnosť!

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa v rozhovore pre HNtelevíziu podelil o svoj prístup k výchove detí. Uviedol, že aj keď jeho deti dostanú na zadok, vždy od neho následne počujú slovo „prepáč“. Táto poznámka okamžite vyvolala búrlivú reakciu – nielen medzi rodičmi, ale aj odborníkmi a bežnou verejnosťou.
