Džezáky ponúkli ochutnávku pred oslavami polstoročnice. Večer si ukradli mladíci zo Štrasburgu

Emile Londonien, Design Factory v Jarovciach, 4.9.2025
Príťažlivý priestor zrekonštruovanej sýpky Design Factory v Jarovciach sa podľa slov Petra Lipu, ikony symbolizujúcej jesennú jazzovú Bratislavu, stane v najbližších rokoch miestom, kde sa menšie z jazzových formátov budú konať pravidelne. Vo štvrtok 4. septembra sa na pódium okrem nestora slovenského jazzu postavila aj slovenská speváčka Zea a zoskupenie Emile Londonien z Francúzska. Práve oni ukázali, čo je to moderný jazz a počas koncertu na sedenie dokázali vytvoriť atmosféru tanečného klubu.