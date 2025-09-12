Štedré dôchodky nás ťahajú do pasce: Výdavky na penzie sa zdvojnásobili, upozorňuje NKÚ!

Rozpočet pre rok 2026 je pripravovaný v prostredí spomaleného ekonomického rastu, nenapĺňajúcich sa verejných príjmov hlavne z dôvodu slabšieho výberu daní, ale taktiež v prostredí zvýšených štátnych výdavkov a rastúceho dlhu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Čísla nepustia! Čistý príjem zamestnancov pôjde od budúceho roka dole: TABUĽKA ukázala rozdiely
NEŠŤASTIE v Nemecku: Pod Slovákmi sa zrútila plošina z výšky 38 metrov! Oliver (19) a Martin (23) bojujú o život