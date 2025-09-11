Podnikateľ OKRADOL malého chlapca: Z nenápadnej situácie celosvetový škandál! VIDEO

Poľský tenista Kamil Majchrzak po veľkom víťazstve na US Open chcel urobiť radosť mladému fanúšikovi v hľadisku. Keď však hádzal svoju šiltovku, namiesto chlapca ju schmatol poľský podnikateľ a stavebný magnát Piotr Szczerek, majiteľ firmy Drogbruk. Následne ju vložil do tašky svojej manželky a odišiel, zatiaľ čo sklamané dieťa kričalo: „Čo to robíte?“
