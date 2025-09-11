Štvrtok11. september 2025, meniny má Bystrík, zajtra Mária, Mia

Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Jaguar Land Rover čelí masívnemu hackerskému útoku, ktorý ochromil výrobu aj v slovenskej fabrike. Útočníci údajne získali prístup k interným systémom a odcudzili dáta, no rozsah incidentu zatiaľ nie je známy.

Tlačová konferencia strany Hnutie Slovensko k aktuálnej politickej situácii
Slovenský národný deň na EXPO Osaka 2025
Tlačová konferencia ministra vnútra Šutaja Eštoka na tému „Kradnúť sa neoplatí!“
Milan Majerský
Hrádza proti progresivizmu sa Ficovi rúca: Majerský kritizuje kroky vlády
Domáce
AKTUÁLNE Poplach v parlamente:
Domáce
Stohlová varuje pred Tarabom:
Domáce
V Prešove postavia novú modernú vojenskú nemocnicu za takmer pol miliardy eur! Poznáme podrobnosti zmluvy
Poprad

Zahraničné

Smutné výročie teroristického útoku
Zahraničné
Staroveký Egypťan mal podľa
dromedar.sk
Kim Čong-un a Kim
Zahraničné
Trosky ruského dronu v
Zahraničné

Dárius Kočí
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Channing Tatum
Zahraniční prominenti
ŠKANDÁL v kuchárskej šou:
Domáci prominenti
Smutná správa z Hollywoodu:
Zahraniční prominenti

Opitý muž sa na
Zaujímavosti
Desať najnebezpečnejších miest v
dromedar.sk
Šokujúci incident na známom
Zaujímavosti
Mraznička dokáže zničiť vaše
Zaujímavosti

Slováci objavili trik, ako
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
urobsisam.sk

Obchvat Košíc je kúsok od otvorenia: Autá predbehnú bežci! (foto)
ECB rozhodovala o úrokových sadzbách: Dočkáme sa ďalšieho zlacňovania hypoték?
Falošní kontrolóri sa zaujímajú o dôchodky: Sociálna poisťovňa varuje pred podvodmi!
Najbohatším mužom už nie je Musk: Predbehol ho Larry Ellison, pozrite si dôvod!
Sledovanosť dopadla katastrofálne: Šampionát po sezóne skončí, nie je oň záujem
Motorizmus
Kanár, odvrátené mečbaly a milión obratov: Jamrichová ovládla najbláznivejší zápas roka
WTA
Kratšia zmluva alebo odchod? Ruská superhviezda odmietla najvýnosnejší kontrakt v dejinách NHL
NHL
Šokujúci zásah prezidenta krajiny: Reprezentačný tréner si musí baliť kufre
Ostatné

Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky
V Prešove dochádza od septembra k zjednosmerneniu viacerých ulíc
Doprava
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky

Tieto 3 znamenia zverokruhu by mali v práci tento mesiac byť mimoriadne ostražité, jedno z nich si ale môže nečakane prilepšiť
O práci s humorom
Študenti, zarábajte bez daní a odvodov: Koľko môžete mesačne dostať na účet bez toho, aby ste o peniaze prišli?
Som študent
9-minútové pravidlo, ktoré zmení vašu pracovnú produktivitu. Prečo to funguje lepšie ako to-do list?
Motivácia a produktivita
Sociálna poisťovňa posiela tisíckam ľudí sms-ky a e-maily: Pozor, toto NIE JE podvod!
Aktuality

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Domáca šunka: Ako ju chutne pripraviť aj bez šunkovaru
Výber receptov
Ako pripraviť krémovú cesnačku: stačí jeden trik s pečeným cesnakom
Krémové polievky

„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
Umelá inteligencia
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Vesmír
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
Autá
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Bezpečnosť

Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Záhrada
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Recepty
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Stavebný materiál

Tri typy žien, ktoré dokážu pochovať váš vzťah: Tieto, keď sa objavia vo vašom okolí, vyštartujú po vašom mužovi
Partnerské vzťahy
AKTUÁLNE Poplach v parlamente:
Domáce
Proti konsolidácii sa búria
Domáce
Smutné výročie teroristického útoku
Zahraničné
Konsolidácia v praxi! Spracovatelia
Domáce
