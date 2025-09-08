Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.

Ku kávičke rezy z broskyňového kompótu. Svieže, jednoduché na prípravu a lahodné chuťovo. Vrelo odporúčam vyskúšať aj začínajúcim pekárkam. Aj s iným ovocím sú tieto rezy fantastické. Autor: Helča Kočovská
