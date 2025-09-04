Štvrtok4. september 2025, meniny má Rozália, zajtra Regína

Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Zariaďovanie bytu je radosť, ale aj výzva. Aj keď má človek cit pre estetiku, ľahko sa môže nevedomky dopustiť drobných omylov, ktoré narušia celkovú atmosféru priestoru. Nie vždy totiž stačí len dobrý vkus či zmysel pre detail. Interiérový dizajn je ako skladačka. Aj pekné kúsky musia do seba správne zapadnúť. Pripravili sme zoznam najčastejších prešľapov pri zariaďovaní interiérov, a aj to, ako sa im elegantne vyhnúť.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia Tarabu a Illéša o investícii do vodárenského projektu na Žitnom ostrove
Tlačová konferencia Tarabu a Illéša o investícii do vodárenského projektu na Žitnom ostrove
Správy
Progresívne Slovensko predstavuje ekonomický plán TRESK
Progresívne Slovensko predstavuje ekonomický plán TRESK
Správy
Škriniar pred súbojom so superfavoritom z Nemecka: Budeme musieť využiť slabé stránky súpera
Škriniar pred súbojom so superfavoritom z Nemecka: Budeme musieť využiť slabé stránky súpera
Zoznam TV

Domáce správy

MIMORIADNE V parlamente riešia
MIMORIADNE V parlamente riešia nákazlivú chorobu! Poslanci dostali výstražnú správu
Domáce
Členovia parlamentného výboru pre
Členovia parlamentného výboru pre zdravotníctvo si minútou ticha uctili zosnulú poslankyňu Annu Záborskú
Domáce
Ďalší útok medveďa: Pri
Ďalší útok medveďa: Pri Prievidzi napadla šelma 27-ročného muža!
Domáce
AKTUÁLNE TRAGICKÝ DEŇ na železnici: Najprv našli mŕtve telo, vlak zrazil ďalšieho človeka! Dopravu prerušili
AKTUÁLNE TRAGICKÝ DEŇ na železnici: Najprv našli mŕtve telo, vlak zrazil ďalšieho človeka! Dopravu prerušili
Bytča

Zahraničné

FOTO Maroš Šefčovič
Šefčovič konal proti nadriadenej komisárke, píše POLITICO: Zradil EÚ? Rozhodol vraj na nátlak Trumpa
Zahraničné
Prvým americkým štátom bez
Prvým americkým štátom bez povinného očkovania by sa mohla stať Florida
Zahraničné
aktualizované Z lanovky zostali len
Tragédia v Lisabone: Desivé svedectvá z lanovky smrti, trojročný chlapec prežil zázrakom, otec zomrel, matka bojuje o život
Zahraničné
izraelský minister obrany Jisrael
Izraelský minister obrany Kac po útokoch húsíov sľubuje odvetu: Izrael na Jemen zošle 10 biblických rán
Zahraničné

Prominenti

Gabriela Kajtárová
Po Vinczem: Aj táto známa markizáčka si našla NOVÝ džob... Prekvapí vás, kde zakotvila!
Domáci prominenti
FOTO SEXI modelka v spoločnosti
SEXI modelka v spoločnosti vyrážala dych: To je ale ODVAHA... Jej šaty odhalili VŠETKO!
Zahraniční prominenti
Matthew Perry
Už je to OFICIÁLNE: Táto žena predala Matthewovi Perrymu (†54) SMRTEĽNÚ dávku... Hrozí jej 65 rokov!
Zahraniční prominenti
Markíza média párty. Na
Pocisková SEXI AKO NIKDY: Prečo som nafotila PIKANTNÉ fotky a... Krásne VYZNANIE partnera Filipa
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Po tomto VIDEU už
Po tomto VIDEU už do mora nevkročíte! Takto skončí človek pri stretnutí s gigantickou príšerou
Zaujímavosti
Záhadný objekt vo vesmíre
Záhadný objekt vo vesmíre postavil vedcov na nohy: NASA zostala v šoku
Zaujímavosti
XXL modelka šokuje realitou
XXL modelka šokuje realitou randenia: Muži ju chcú len v posteli, na verejnosti sa za ňu hanbia!
Zaujímavosti
Tieto ČUDNÉ PRÍZNAKY OČÍ
Tieto ČUDNÉ PRÍZNAKY OČÍ neignorujte: Môžu signalizovať vážnejší problém!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Takto chce naštartovať ekonomiku!
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Takto chce naštartovať ekonomiku!
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)

Šport

Swiateková ako obarená po otázke novinára: Nuž, neviem... Potrebujete mentálnu pauzu?
Swiateková ako obarená po otázke novinára: Nuž, neviem... Potrebujete mentálnu pauzu?
US Open
Zásadná zmena v novej sezóne: Český hokej sa vydáva opačným smerom ako slovenský
Zásadná zmena v novej sezóne: Český hokej sa vydáva opačným smerom ako slovenský
Tipsport ELH
Slovan urobil konečné rozhodnutie: Takto vyzerá súpiska belasých pre Konferenčnú ligu
Slovan urobil konečné rozhodnutie: Takto vyzerá súpiska belasých pre Konferenčnú ligu
Konferenčná liga
VIDEO Borbély sa kriticky pustil do Calzonu: Čo spravil, aby našiel náhradu za Petra Pekaríka?
VIDEO Borbély sa kriticky pustil do Calzonu: Čo spravil, aby našiel náhradu za Petra Pekaríka?
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Aké je tajomstvo úspešných ľudí? Nikam sa neponáhľajú, namiesto toho robia TOTO!
Aké je tajomstvo úspešných ľudí? Nikam sa neponáhľajú, namiesto toho robia TOTO!
Motivácia a inšpirácia
Európa hlási milióny voľných pracovných miest: V TÝCHTO krajinách je najväčší dopyt po pracovníkoch!
Európa hlási milióny voľných pracovných miest: V TÝCHTO krajinách je najväčší dopyt po pracovníkoch!
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Výber receptov
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín

Technológie

Nová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť život
Nová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť život
Technológie
Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!
Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!
Android
Ozempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledky
Ozempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledky
Veda a výskum
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Veda a výskum

Bývanie

Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť

Pre kutilov

Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Farebné očné tiene, ktoré definujú jeseň 2025: Spoznajte štyri looky CHANEL make-up artistu pre slobodné ženy plné protikladov
Krása
Farebné očné tiene, ktoré definujú jeseň 2025: Spoznajte štyri looky CHANEL make-up artistu pre slobodné ženy plné protikladov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Maroš Šefčovič
Zahraničné
Šefčovič konal proti nadriadenej komisárke, píše POLITICO: Zradil EÚ? Rozhodol vraj na nátlak Trumpa
MIMORIADNE V parlamente riešia
Domáce
MIMORIADNE V parlamente riešia nákazlivú chorobu! Poslanci dostali výstražnú správu
Z lanovky zostali len
Zahraničné
Tragédia v Lisabone: Desivé svedectvá z lanovky smrti, trojročný chlapec prežil zázrakom, otec zomrel, matka bojuje o život
Ďalší útok medveďa: Pri
Domáce
Ďalší útok medveďa: Pri Prievidzi napadla šelma 27-ročného muža!

Ďalšie zo Zoznamu