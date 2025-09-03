Streda3. september 2025, meniny má Belo, zajtra Rozália

Domáci chlieb chutí najlepšie: Pripravte si jeho toastovú verziu, budete ho piecť stále dookola

Ilustračný obrázok
Piecť domáci chlieb je záľubou mnohých gazdiniek. Trend, ktorý sa objavil počas pandémie, sa drží vo viacerých rodinách aj dnes. Skúsenejšie pekárky okrem chlebíka pripravujú bagety, rožteky či žemle… No čo tak skúsiť čosi iné?

Zoznam TV

Ján Riapoš a Anton Siekeľ privítali na Slovensku prezidenta IPC Andrewa Parsonsa
Šport
Záchranná akcia v Tatrách
Zoznam TV
Výstavba cesty na Pršiansku terasu počas kontrolného dňa
Správy

Domáce správy

Veľká iniciatíva ministra práce
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Domáce
Národná banka Slovenska varuje
Domáce
Záhorská knižnica v Senici oslavuje 100 rokov: Nová výstava, časová schránka aj zrenovované oddelenie pre deti
Regióny

Zahraničné

Rodina založila zbierku na
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Náčelník generálneho štábu: Izrael
Zahraničné
ZÁPLAVY v známej dovolenkovej
Zahraničné
Konflikt pakistanskej polície a
Zahraničné

Prominenti

Hviezda Farmy v obrovských
Domáci prominenti
Valeria Golino a Charlie
Osobnosti
Definitívna rozlúčka Vinczeho s
Domáci prominenti
Gérard Depardieu opäť mieri
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tajomstvo nevery odhalené: Muži
Zaujímavosti
Každý prst vašej ruky
vysetrenie.sk
Smiech
Zaujímavosti
Chlapec v šoku: Rozplakal
Zaujímavosti

Dobré správy

Majte sa pred nimi
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Domáce

Ekonomika

SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)
Zlato prepisuje dejiny: Cena vyskočila nad 3500 dolárov a môže rásť ďalej
Hotovosť bude dostupnejšia: Peniaze si vyberiete priamo pri pokladni v obchode!
Fico sa má stretnúť so Zelenským: Odmietame útoky na ropnú infraštruktúru, odkazuje do Kyjeva!
Šport

Novak Djokovič – Taylor Fritz: Online prenos zo štvrťfinále US Open 2025
Muži
VIDEO Rozdiel niekoľkých výkonnostných tried: Alcaraz doničil Lehečku, zápas na jednu bránu!
Muži
VIDEO Ani svetový rekord na zlato nestačil: Slovenskej reprezentantke tesne ušiel triumf!
Ostatné
Zomrel úspešný cyklista a športový riaditeľ: Stál za slávnymi triumfami na Tour de France
Cyklistika

Auto-moto

Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Pracovný horoskop na september: Koho čakajú nové začiatky a kto si finančne prilepší?
KarieraInfo.sk
Hľadá sa dispečer centrálnej ochrany v Trenčianskom kraji: Ste to práve vy?
Zaujímavé pracovné ponuky
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Výber receptov

Technológie

Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
Android
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Bezpečnosť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Veda a výskum
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
Bezpečnosť

Bývanie

Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Pre kutilov

Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny

Stream naživo

Takto sa správajú jednotlivé znamenia po rozchode: Kto sa tvári, že mu je všetko jedno a kto stalkuje ex na sociálnych sieťach?
Partnerské vzťahy
Ďalšie zo Zoznamu