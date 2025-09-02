ŠOKUJÚCA TRAGÉDIA Máriu našli mŕtvu, DOBODAŤ ju mal vlastný SYN Jozef! Prečo to spravil? TOTO susedia nechápu

Obcou Matiašovce (okres Kežmarok) na Zamagurí v nedeľu (31.8.) otriasla šokujúca tragédia. 60-ročný syn Jozef zavolal na tiesňovú linku polície, kde oznámil, že zavraždil svoju 83-ročnú mamu. K š
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Rusi vraj rušili GPS von der Leyenovej lietadla: Teraz prehovoril FlighRadar24! Signál bol v poriadku
Ukrajinský exprezident Janukovyč prehovoril: TOTO si myslí o vojne, EÚ a NATO! Reagoval aj na slová Putina
Cudzinka opísala šokujúci incident z bratislavskej MHD: Muž ju mal udierať do chrbta, nikto sa jej nezastal!