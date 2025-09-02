POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo

Hackeri zneužívajú uniknuté údaje zo Salesforce databázy na presvedčivé phishingové a vhishingové útoky. Volajú a predstierajú, že sú zamestnanci Googlu, aby z teba vylákali prihlasovacie údaje.
