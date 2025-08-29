Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu

Vedci objavili húsenice, ktoré dokážu rozkladať plasty rýchlejšie, než by si čakal. Tašku zvládnu zožrať za jediný deň a plasty premieňajú na tuk.
