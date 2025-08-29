Clooneyho manželka hviezdou festivalu v Benátkach: Na červenom koberci vyzerala ako bohyňa!

BENÁTKY - Všetky oči na ňu! V rámci 82. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach mal svoju premiéru aj nový počin s názvom Jay Kelly. Jednu z ústredných postáv v ňom stvárňuje herec George Clooney (64). Ten zavítal ja na premiéru aj napriek pretrvávajúcim zdravotným problémom. Po jeho boku žiarila jeho krásna manželka Amal (47). Aha, ako fantasticky vyzerala!
