OHAVNÝ ZLOČIN Slovák znásilnil 13-ročné mentálne postihnuté dievča! Našli ju celú od krvi, museli ju operovať

Vrchný súd v Olomouci zvýšil trest pre Slováka Jána Macka, ktorého pôvodne Krajský súd v Brne odsúdil na päť a pol roka väzenia za znásilnenie mentálne postihnutej trinásťročnej dievčiny. Išlo o dcér
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ľudia v paneláku zažili budíček ich najhorších nočných môr: Praskliny v stenách a EVAKUÁCIA, dnu sa už nedostanú!
Slovenskom sa šíri ďalší veľký podvod: NBS bije na poplach! Vysvetlili, ako celé klamstvo funguje
Bludný kruh obnovy budovy Najvyššieho súdu: NÁHLA zmena okolností, po vymenovaní nového vedenia je všetko inak!