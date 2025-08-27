KVÍZ Otestuj úroveň svojej gramatiky: Si macher v slovenčine, alebo máš čo dobiehať?

Slovenčina je krásny, ale občas poriadne náročný jazyk. Niekedy stačí aj jedna malá chyba a je problém na svete. V našom kvíze sme zmiešali otázky zamerané na gramatiku a pravopis, no nechýbajú ani malé jazykové chytáky. Priprav sa na to, že niektoré z nich ti dajú poriadne zabrať.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Dráma na palube: Let z Prahy do španielskej Murcie musel núdzovo pristáť! Zasahovali záchranné zložky
Šokujúci OBRAT! Poliaci berú slovenské obchody útokom: Dôvodom je TÁTO komodita a jej nízke ceny
Odborníci dvíhajú varovný prst! Poukázali na obrovský problém s dôchodkami: TOTO spôsobil rýchly rast