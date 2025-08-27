Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

KVÍZ Otestuj úroveň svojej gramatiky: Si macher v slovenčine, alebo máš čo dobiehať?

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Slovenčina je krásny, ale občas poriadne náročný jazyk. Niekedy stačí aj jedna malá chyba a je problém na svete. V našom kvíze sme zmiešali otázky zamerané na gramatiku a pravopis, no nechýbajú ani malé jazykové chytáky. Priprav sa na to, že niektoré z nich ti dajú poriadne zabrať.

Brífing poslanca Petra Stachuru: Zákon platí pre všetkých, aj pre ministra Šaška
Správy
Schatzi z Dunaja prežila hororové leto: ÚRAZ dcéry, STRACH o rodinu a žiadny oddych!
Prominenti
Svadba plná luxusu: Známy hudobník sa konečne oženil
Prominenti

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok
Domáce
FOTO Dopravná nehoda v Púchove
Domáce
Trebišovčan okradol muža s
Domáce
Bratislava slávi 130 rokov MHD: Bezplatná jazda historickou električkou a veľké oslavy
Bratislava

Zahraničné

Ďalšia nehoda autobusu: Tragédia
Zahraničné
Dráma na palube: Let
Zahraničné
Tragická nehoda školského autobusu:
Zahraničné
Dánsko si predvolalo amerického
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Plačková je opäť
Domáci prominenti
FOTO Emma Watson
Zahraniční prominenti
Claudia Schiffer
Zahraniční prominenti
Jana Majeská a Ján
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Lietadlo spoločnosti British Airways
Zaujímavosti
FOTO Fosília predchodcu človeka Lucy
Zaujímavosti
HOROR na palube lietadla:
Zaujímavosti
Ako sa mení sexuálne
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Domáce

Ekonomika

Obavy ľudí o financie rastú: Kartami ešte zamieša konsolidácia!
Prídeme až o štyri voľné dni? Koalícia chystané opatrenia stále tají!
Výdavky na dôchodky prudko vystrelili: Ekonomika nestíha, čo je za tým?
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Šport

VIDEO Weiss ml. ukázal, že má srdce na správnom mieste: Krásne gesto hráča Slovana Bratislava
Niké liga
Z malej dedinky až na Times Square: Česká tenistka so špeciálnym tetovaním žiari v New Yorku
US Open
Zmluvu rozviazal na vlastnú žiadosť: Slovenský futbalista ukončil pôsobenie v Prešove
Niké liga
Čaro futbalu v celej svojej paráde: Liga majstrov napísala v utorok tri prekrásne príbehy
Liga majstrov

Auto-moto

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Flexibilita na pracovisku: Ako slovenské firmy menia hru a čo z toho môžete vyťažiť?
Motivácia a produktivita
Ako si nastaviť realistické pracovné ciele na zvyšok roka 2025 a konečne ich aj dosiahnuť
Motivácia a produktivita
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Ako obaliť vyprážaný syr, aby nevytekol: Malý trik s veľkým efektom
Rady a tipy
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Rady a tipy

Technológie

Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!
Bezpečnosť
Desivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svet
Armádne technológie
AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
Bezpečnosť
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Android

Bývanie

Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Pre kutilov

Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada

Tri beauty produkty, s ktorými zvýrazníte svoju krásu: Nekopírujte ostatných, nechajte vyniknúť vašu jedinečnosť
Krása
Dráma na palube: Let
Zahraničné
Šokujúci OBRAT! Poliaci berú
Zahraničné
Odborníci dvíhajú varovný prst!
Domáce
MIMORIADNY ONLINE Trump pohrozil
Zahraničné
