ŠOKUJÚCE video: Matka vedie 3-ročné dieťa s nožom v hlave do nemocnice!

Video, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami zachytáva neuveriteľnú scénu: tichú trojročnú dievčinu, s nožom zovretým v bočnej časti hlavy, sprevádza jej matka do nemocnice – bez paniky, bez kriku. Scéna sa odohrala 15. augusta v nemocnici Dongchuan People’s Hospital v Kunmingu, provincie Yunnan na juhozápade Číny.
