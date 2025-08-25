Bola to len ruina, no matka s dcérou ju zachránili. V kamennom dome stále cítiť poctivú prácu a staré časy

Premena ruiny na ostrove Menorka na prázdninový dom, ktorý si ctí miestnu architektúru, remeselné tradície a krásu krajiny zapísanej na zozname biosférických rezervácií UNESCO.
