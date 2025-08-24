Spevák ZASTAVIL KONCERT a napomenul mamičku s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí!“

Populárny kolumbijský spevák Maluma nečakane zastavil svoje vystúpenie počas koncertu v Mexico City, aby napomenul mamičku, ktorá do publika priniesla ročné dieťa bez sluchovej ochrany. Jeho dôrazné upozornenie na bezpečnosť detí vyvolalo búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach.
