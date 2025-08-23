Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet

Nebezpečný bankový trojan Anatsa je späť a šíri sa priamo cez Google Play. Tieto nebezpečné aplikácie kradnú prihlasovacie údaje, sledujú tvoje správy a môžu vyprázdniť bankový účet aj kryptopeňaženku.
