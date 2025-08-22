20 najlepších kníh, ktoré ti nedajú spať: Priprav sa na poriadne zamotané zápletky

Miluješ príbehy, v ktorých si do úplného záveru nie si istý rozuzlením? Nasledujúce knihy sú pre teba ako stvorené. Mnohé z týchto trilerov sú dokonca natoľko vynikajúce, že dostali aj filmovú podobu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Konflikt v SaS sa vyostruje: Gröhling nechce Sulíka na kandidátke! Tvrdé odkazy Bittó Cigánikovej aj syna Filipa
Prekvapivý a desivý pohľad: Vodič kamiónu OBEDOVAL priamo počas jazdy! Policajti ho zachytili na DIAĽNICI
Rusko buduje obrovskú vojenskú základňu: Nachádza sa priamo pri hraniciach NATO! Na okupovanom území Ukrajiny