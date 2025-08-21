STRAŠNÁ TRAGÉDIA po oslave narodenín! Len 22-ročný Peťo záhadne zmizol: TU našli jeho mŕtve telo

NOVÉ ZÁMKY - Rodina z Nových Zámkov prežila ťažké chvíle, keď sa ich 22-ročný syn Peter nevrátil domov po oslave svojich narodenín. Po takmer týždni pátrania bol, žiaľ, nájdený bez známok života v le
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
PRVÉ REAKCIE politikov na smrť Anny Záborskej (†77): Kolegovia smútia, dojemné slová Bittó Cigánikovej
Rast minimálnej mzdy zdvihne aj príplatky: O koľko viac zarobíte za víkend či nočnú prácu? Pozrite si PREHĽAD