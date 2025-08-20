VIDEO ŠOKUJÚCEJ BITKY na obľúbenom podujatí: Útočil aj známy ADVOKÁT! Reaguje polícia aj primátor

GALANTA - Tradičné mestské podujatie v Galante narušil šokujúci incident. Priamo pred očami návštevníkov sa strhla bitka, ktorej účastníkom mal byť aj známy galantský advokát. Polícii sa už podarilo
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Odhalené kroky na Blízkom východe: Pre TOTO Irán neodpovedal na izraelské bombardovanie, USA ho držali v šachu!
O pár hodín vypukne peklo! Na Slovensko sa ženie ochladenie: Pripravte sa na dážď, teploty pôjdu prudko dolu
Ďalší útok medveďa na Liptove: Zviera malo vážne zraniť hotelového hosťa! Na mieste je zásahový tím