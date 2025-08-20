Nová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v Rusku

Nová ukrajinská riadená strela Flamingo má dolet až 3000 kilometrov a unesie bojovú hlavicu s hmotnosťou viac než jednu tonu. Vďaka týmto schopnostiam môže zasiahnuť strategické ciele hlboko na ruskom území a zásadne zmeniť priebeh konfliktu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
O pár hodín vypukne peklo! Na Slovensko sa ženie ochladenie: Pripravte sa na dážď, teploty pôjdu prudko dolu
Ďalší útok medveďa na Liptove: Zviera malo vážne zraniť hotelového hosťa! Na mieste je zásahový tím
MIMORIADNY ONLINE Rusi zaútočili dronmi na juhu Ukrajiny: V Poľsku spadol iránsky vojenský dron používaný Ruskom