Radikálna ZMENA pre VODIČOV: Bežná povinnosť má ZDRAŽIEŤ až 2-násobne! TOTO sú chystané prísne pravidlá

SLOVENSKO - Nové pravidlá a vyššie výdavky? Na stole je aktuálne návrh Európskej komisie (EK), ktorá chce zaviesť povinnosť absolvovať technickú kontrolu každoročne, ak je auto staršie ako desať roko
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Prekvapivé odhalenie: Expertka na čítanie z pier prehovorila! O TOMTO sa Trump s Putin rozprávali
Raši povedal, čo si myslí: Navrhol, kde sa má konsolidovať! Gröhling mu vmietol do tváre TOTO
Melania Trumpová poslala Putinovi list: Teraz zverejnili jeho obsah! Srdcervúce slová prvej dámy USA