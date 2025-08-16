Sobota16. august 2025, meniny má Leonard, zajtra Milica

Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť!

Boli neoddeliteľnou súčasťou našich peňaženiek a tichými svedkami našich každodenných nákupov.

Katka Brychtová popiera zákony prírody, TOTO ešte nikdy nepodstúpila: A musím, je to povinné?!
Prominenti
Expert Saša Jány o NOVÝCH typoch modeliek: Majú ženy s nedokonalosťami šancu a aké zaujmú najviac?!
Prominenti
Koncert hudobného spolku sv. Mikuláša v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Trnave
Správy

Domáce správy

TOTÁLNE fiasko, tisíce zúfalých
hashtag.sk
FOTO Výstrahy pred vysokými teplotami
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Donald Trump, Vladimir Putin
Domáce
V Bratislave vodič spôsobil dve nehody za sebou! Traja zranení a pozitívny test na drogy
Bratislava

Zahraničné

Šokujúci prípad! Tínedžerka (17)
Zahraničné
Ďalší krok Ruska! Údajne
Zahraničné
FOTO Vladimir Putin a Donald
Zahraničné
Ubytovanie pre ruských novinárov,
Zahraničné

Prominenti

Skráťte si čakanie na
Domáci prominenti
Angela Bassett
Osobnosti
Katarína Brychtová v relácii
Domáci prominenti
Priateľka Liama Paynea (†31)
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Hrôza na dovolenke: Cudzinec
Zaujímavosti
7 vecí, ktoré by
vysetrenie.sk
FOTO Archeológovia odhalili nový druh
Zaujímavosti
TOTO pravidlo o jedle
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Domáce
Zdroj: Lidl
Domáce
Nový byt v Metropolise
Domáce

Ekonomika

Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)
Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Šport

Infarktový záver na Anfielde: Liverpool do novej sezóny vstúpil šesťgólovou prestrelkou
Premier League
Bude to najväčší moment v histórii indického klubového futbalu: Fanúšikovia sa môžu tešiť na CR7
Ostatné
Tomu sa hovorí reprezentačná forma: Slovenský útočník ťahá Ostravu do Konferenčnej ligy
Konferenčná liga
VIDEO Béčko Slovana narazilo na Inter: Bratislavské derby rozhodol jediný gól
MONACObet liga

Auto-moto

Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
TEST: Aký typ pracovníka ste? Zistite, čo vás v práci motivuje najviac
Motivácia a inšpirácia
V ktorých krajinách EÚ majú Slováci najväčšiu šancu získať prácu?
Získaj prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Skladovanie potravín
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov

Technológie

Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Android
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Vesmír
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Aplikácie a hry
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Kryptomeny

Bývanie

Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Pre kutilov

5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada

Najlepšie a najkomplikovanejšie páry zverokruhu: Prečo sa niektoré kombinácie milujú celý život a iné len rýchlo vyhasnú?
Partnerské vzťahy
Šokujúci prípad! Tínedžerka (17)
Zahraničné
Vladimir Putin a Donald
Zahraničné
Ubytovanie pre ruských novinárov,
Zahraničné
Donald Trump a Vladimir
Zahraničné
