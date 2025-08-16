Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť!

Boli neoddeliteľnou súčasťou našich peňaženiek a tichými svedkami našich každodenných nákupov.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šokujúci prípad! Tínedžerka (17) sa v nemocnici priznala, že doma tajne PORODILA: Novorodenca ukryla v skrini
MIMORIADNY ONLINE Trump aj Putin pristáli na Aljaške: Celosvetovo sledované rokovania sa začali
Ruský novinár NEVERIL vlastným očiam, keď mu ukázali ubytovanie počas summitu: Teraz vám ukážem svoju útulnú izbu!