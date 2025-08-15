Slovensko zasiahne VEĽKÝ ZVRAT v počasí: Upozorňujú na explozívne BÚRKY! Hrozia nebezpečné javy

SLOVENSKO - Slovensko sa po sérii horúcich letných dní pripravuje na výraznú zmenu počasia. V priebehu zajtrajšieho dňa sa treba pripraviť na návrat búrok, ktoré na naše územie prinesie postupujúci s
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
SAMIT Trump a Putin: VIDEO Rusi dorazili na Aljašku! Privítali ich masové prostesty, Lavrov provokoval v mikine ZSSR
Búrlivá tlačová konferencia premiéra: Vyslovil očakávania od samitu Trumpa a Putina, masívne kritizoval opozíciu
Dvaja poslaneckí hrdinovia: Kosovej išlo v garáži o ŽIVOT, neváhali a ako rodení záchranári okamžite ZASIAHLI!