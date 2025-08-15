Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak!

Rýchlostná cesta R4, konkrétne jej severný obchvat Prešova, je kľúčový projekt, ktorý má výrazne pomôcť dopravnej situácii v meste.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ľudia v PRIESKUME ukázali na politikov, ktorí vraj hovoria pravdu: Neuveríte, čo dali na tretie miesto!
Tajomný let ruského vládneho lietadla na Aljašku: Vynárajú sa špekulácie! Bol na palube Putin?
Nezodpovenosť najväčšieho zrna: Muž rozflákal auto o betonový stĺp, na mieste nechal vážne zranené DETI!