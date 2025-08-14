HORÚCI POZDRAV z dovolenky: Moderátorka spravodajstva vyzerá v bikinách ako BOHYŇA!

KOH SAMUI - Sexepílu má na rozdávanie! Reč je o známej českej moderátorke Eve Perkausovej (31), ktorá sa momentálne na televíznych obrazovkách neobjavuje, lebo sa naplno venuje rodičovským povinnostiam. Sexi blondínka však popri tom nezabúda na svojich priaznivcov. Aj teraz si užíva chvíle v exotike, odkiaľ im poslala poriadne provokatívny pozdrav!
