POPLACH v meste: DVA MEDVEDE kúsok od SÍDLISKA! Obyvatelia varujú, plašiť ich museli krikom

POPRAD – Obyvatelia mesta pod Tatrami hlásia výskyt medveďa hnedého. Tentoraz mali vidieť hneď dvoch jedincov v blízkosti jedného zo sídlisk mesta Poprad. Na divokú šelmu upozornil Popradčan Marek
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Stačilo jediné stretnutie a Čína dala Pavlovi STOPKU: Čína spálila všetky mosty s českým prezidentom!
Minister práce oznámil ďalšie príspevky na opatrovanie: Pozrite sa, o koľko si po novom môžete prilepšiť
Najnovší letný PRIESKUM prináša nečakané zmeny: KAUZA záchranky zatriasla preferenciami strán