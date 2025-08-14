TOTO ochorenie stále poriadne komplikuje život: Ako ho spoznať a ako mu predchádzať?

28. júl ako Svetový deň hepatitídy je každoročnou príležitosťou upriamiť pozornosť na ochorenie, ktoré síce v posledných rokoch ustúpilo z popredia verejného záujmu, no naďalej predstavuje závažné zdravotné riziko. Hepatitída, teda zápal pečene, môže prebiehať nenápadne, no pri neliečení viesť k vážnemu poškodeniu tohto životne dôležitého orgánu.
