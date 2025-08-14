Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

TOTO ochorenie stále poriadne komplikuje život: Ako ho spoznať a ako mu predchádzať?

28. júl ako Svetový deň hepatitídy je každoročnou príležitosťou upriamiť pozornosť na ochorenie, ktoré síce v posledných rokoch ustúpilo z popredia verejného záujmu, no naďalej predstavuje závažné zdravotné riziko. Hepatitída, teda zápal pečene, môže prebiehať nenápadne, no pri neliečení viesť k vážnemu poškodeniu tohto životne dôležitého orgánu.

Slovenský volejbalista Július Frkaľ po víťaznom obrate s Lotyšskom: Vyhratý druhý set bol kľúčový
Slovenský volejbalista Július Frkaľ po víťaznom obrate s Lotyšskom: Vyhratý druhý set bol kľúčový
Slovenský volejbalista Jakub Ihnát po obrate s Lotyšskom: Stále je tam šanca na postup z prvého miesta
Slovenský volejbalista Jakub Ihnát po obrate s Lotyšskom: Stále je tam šanca na postup z prvého miesta
Marcel Forgáč dúfa, že jeho deti ostanú na Slovensku: Prečo nechce, aby ušli?!
Marcel Forgáč dúfa, že jeho deti ostanú na Slovensku: Prečo nechce, aby ušli?!
Pripravte sa na obchádzky
Pripravte sa na obchádzky v Trenčíne: TENTO podjazd pre rekonštrukciu cesty uzavrú
Horúčavy pokračujú! Väčšinu územia
Horúčavy pokračujú! Väčšinu územia Slovenska potrápia vysoké teploty
Aktualizujeme PRÁVE TERAZ Hasiči zasahujú
PRÁVE TERAZ Hasiči zasahujú v Petržalke: V jednom z panelákov vypukol požiar!
AKTUÁLNE FOTO POŽIAR V BYTOVOM DOME: Hasiči evakuujú všetkých ľudí!
AKTUÁLNE FOTO POŽIAR V BYTOVOM DOME: Hasiči evakuujú všetkých ľudí!
Ruský prezident Vladimir Putin
Blamáž Putinových blízkych: Vyzradili aj to, čo nemali! TOTO sú ciele šéfa Kremľa na summite s Trumpom
Martyn Latchman
Obrovská tragédia: Otec dvoch detí si chcel dať transplantovať vlasy! Pred zákrokom skolaboval a zomrel
FOTO Policajná akcia na Ukrajine
Policajná akcia na Ukrajine s ďalším FIASKOM: Podozrivý, ktorý sa mal vyhrážať školám, utiekol do BIELORUSKA!
Americký prezident Donald Trump
Trump nariadil zefektívniť predpisy pre komerčné štarty rakiet v USA: TOTO je cieľom
Raper Kanye West
Na Slovensku ZRUŠENÉ a presunuté k susedom: Českí aktivisti sa BÚRIA proti vystúpeniu Kanyeho Westa
OBROVSKÝ strach známej Slovenky:
OBROVSKÝ strach známej Slovenky: Zlé prognózy v tehotenstve... Už má výsledky!
Zľava: David Kraus, Jan
Dráma v rodine Krausovcov pokračuje: Jeden syn čelí obvineniu zo znásilnenia, druhý utiekol z domu
NECHUTNÉ! Slávna herečka a
NECHUTNÉ! Slávna herečka a jej manžel: Fuj, na hygienu si nepotrpia!
Nepríjemná burina medzi zámkovou
Experti odporúčajú jednoduchý a účinný spôsob: TAKTO sa zbavíte buriny bez drahých herbicídov!
Vstal z mŕtvych…už šesťkrát:
Vstal z mŕtvych…už šesťkrát: VIDEO Muž (40) desí dedinu svojimi návratmi zo záhrobia, miestni sa ho boja dotknúť!
POZOR na priveľa medu:
POZOR na priveľa medu: TOTO hrozí, ak ho konzumujete vo veľkom množstve
Virálne video zobrazuje turistu
NEUVERITEĽNÉ, v čom sa vybral muž na turistiku: VIDEO zo Sněžky sa stalo hitom internetu!
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Google môže prísť o svoju vlajkovú loď: Biznis storočia alebo len marketingový ťah? (komentár)
Google môže prísť o svoju vlajkovú loď: Biznis storočia alebo len marketingový ťah? (komentár)

Ani dvojgólové vedenie nestačilo: Dramatický boj PSG s Tottenhamom o Superpohár rozhodli penalty
Ani dvojgólové vedenie nestačilo: Dramatický boj PSG s Tottenhamom o Superpohár rozhodli penalty
Senzácia na Hlinka Gretzky Cupe sa nekonala: Švédi debaklom poslali Slovákov do derby s Českom
Senzácia na Hlinka Gretzky Cupe sa nekonala: Švédi debaklom poslali Slovákov do derby s Českom
Odchovanec Manchestru Rashford bez servítky o problémoch v United: Územie nikoho
Odchovanec Manchestru Rashford bez servítky o problémoch v United: Územie nikoho
Favoritovi hrdinsky vzdorovali: Kanada rozobralo Česko až v záverečnej desaťminútovke
Favoritovi hrdinsky vzdorovali: Kanada rozobralo Česko až v záverečnej desaťminútovke
Pripravte sa závidieť: Češi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Češi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný
Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?

Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Najsilnejšie putá v slovenskom showbiznise: Tieto dvojice sú dôkazom osudovej lásky
Najsilnejšie putá v slovenskom showbiznise: Tieto dvojice sú dôkazom osudovej lásky
