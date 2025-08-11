Pondelok11. august 2025, meniny má Zuzana, zajtra Darina, Dárius, Dária

Odhaľte, akých ľudí priťahujete podľa svojho mesiaca narodenia: Tieto varovné signály by ste mali prestať ignorovať!

U väčšiny ľudí dochádza stále k tomu istému scenáru. Ruku na srdce. Aj vám sa zdá, že neustále stretávate chorobných žiarlivcov, manipulátorov, ľudí, ktorí vás využívajú alebo tých, ktorí majú seba na prvom mieste? Nemusí ísť o náhodu.

Železničná trať v okolí Levíc prechádza modernizáciou
Správy
Hasiči zasahujú pri potápajúcej sa lodi na Dunaji
Správy
Šaško sa po týždňoch medializovania otázneho tendra povedal, že súťaž o záchranky zrušia
Správy

Domáce správy

Tragédia neďaleko Dunajskej Stredy: Mladý vodič neprežil náraz do stromu
Domáce
TEST vodových jahodových zmrzlín a drení: Jeden bol na pohľad prepadák, ale vo finále prekvapil
hashtag.sk
VZÁCNY moment v Tatrách: VIDEO Neopakovateľné, čo zažila turistka... Na TOTO nikdy nezabudne
Domáce
DRÁMA na železničnej stanici v Poprade: Muž (36) napadol upratovačku a žiadal peniaze!
Poprad

Zahraničné

Desivé varovanie exmoderátorky Fox News: TÁTO kauza môže vyjsť Trumpa draho! Hrozí mu katastrofa
Zahraničné
Sex na útese skončil tragédiou: Zamilovaný pár sa zrútil z autom do hĺbky! Nahé mŕtvoly našli až o deň
Zahraničné
Meloniová vyjadrila obavy v súvislosti s plánmi Izraela v Gaze
Zahraničné
OŠIAĽ okolo plyšákov Labubu prekračuje hranice! VIDEO Krádež za tisíce dolárov
Zahraničné

Prominenti

Expartnerka hokejistu Kozáka ako SEXI Kill Bill: Ukázala TOP figúru a tie prsia... WOW!
Domáci prominenti
Hviezda Harryho Pottera POSADNUTÁ slávnym spevákom: Neprešlo ho to ani po 14 rokoch!
Zahraniční prominenti
Radostná NOVINA v živote Jiřiny Bohdalovej: Po 94 rokoch sa stane PRABABIČKOU!
Domáci prominenti
Rodičia Adely Vinczeovej oslavujú 56 rokov spolu! Otec Jozef Banáš: Ako som spoznal tvoju matku?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kuriér pristihnutý pri šokujúcom čine: Po doručení balíka sa ukájal v spálni dôchodkyne!
Zaujímavosti
Marhule ako podpora zdravia: Pri akých diagnózach pomáhajú a kedy si dať pozor?
vysetrenie.sk
Neuveríte, čo spôsobilo zrušenie letu: VIDEO Táto žena má za sebou najtrápnejší zážitok v živote!
Zaujímavosti
Chorvátsko varuje turistov pred žltými bójkami pozdĺž pobrežia: FOTO Nedotýkajte sa ich!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!
Finančná situácia domácností na Slovensku sa naďalej zhoršuje, obavy rastú najmä u seniorov
TOP 10 najdrahších hodiniek sveta: Diamanty, obyčajná oceľ aj krádež storočia! (foto)
Úrazy to nie sú: Najčastejšou príčinou plnej invalidity na Slovensku je zákerná choroba!

Šport

VIDEO Prehre nezabránila ani slovenská hviezda zápasu: Proti USA hrali mladí Slováci vyrovnanú partiu
Reprezentácia
Obrovská tragédia vo futbalovej komunite: Vyhasol život iba 19 - ročného slovenského futbalistu
Slovnaft Cup
Slávneho futbalistu vymenila za hviezdu F1: FOTO Ašpirantovi na titul pobláznila hlavu modelka
Formula 1
Robí len dobrú reklamu Slovenskej republike: Stala sa prvou Slovenkou na vrchole K2
Ostatné

Auto-moto

ČD na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
Doprava
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Predstavujeme
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
Zaujímavosti
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Dostať 20 000 € len za to, že nastúpite do práce? Realita náborových bonusov vás prekvapí!
Hľadám prácu
8 stratégií, ktoré používajú inteligentní ľudia, keď sa musia rozhodnúť
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Výber receptov
Svieži melónový šalát s feta syrom: recept na letný šalát
Ovocné šaláty

Technológie

Nádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďoch
Veda a výskum
Rover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chyba
Vesmír
Čo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiť
Aplikácie a hry
Google sa stal obeťou vydieračskej skupiny ShinyHunters. Obrovské množstvo osobných dát užívateľov uniklo na internet
Bezpečnosť

Bývanie

Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych

Pre kutilov

Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Nábytok

Stream naživo

Partnerské vzťahy
Tieto 4 znamenia majú tendenciu unikať pred záväzkami: Kedy sa oplatí vydržať a kedy radšej odísť?
Zahraničné
Desivé varovanie exmoderátorky Fox News: TÁTO kauza môže vyjsť Trumpa draho! Hrozí mu katastrofa
Zahraničné
Sex na útese skončil tragédiou: Zamilovaný pár sa zrútil z autom do hĺbky! Nahé mŕtvoly našli až o deň
Zahraničné
OŠIAĽ okolo plyšákov Labubu prekračuje hranice! VIDEO Krádež za tisíce dolárov
Domáce
VZÁCNY moment v Tatrách: VIDEO Neopakovateľné, čo zažila turistka... Na TOTO nikdy nezabudne

