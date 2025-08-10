Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu

Nový spyware LunaSpy ohrozuje Android používateľov po celom svete. Šíri sa hlavne cez správy a Telegram, vydáva sa za antivírus a kradne heslá, fotky aj súkromné konverzácie.
