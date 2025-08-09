TRAGICKÁ NOC na ŽELEZNICI: Pod kolesami vlakov skončili až dvaja muži! Jednému už pomôcť nedokázali

ŠÚTOVO, RADVAŇ - Nešťastná noc na slovenských železniciach. Počas prvých štyroch hodín soboty (9. 8.) pod kolesami vlakov skončili dvaja muži vo veku 19 a 33 rokov. V jednom prípade mala zrážka tragi
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
MIMORIADNE Zemetrasenie po kauze záchrankového tendra: Padol prvý človek, tu je dôvod odstúpenia!
Boj o milióny na Tehelnom poli vrcholí: Štát žiada vrátenie veľkej dotácie! Zazneli prvé právne posúdenia
Šokujúca nehoda sedačkovej lanovky: Pretrhlo sa lano, ľudia sa zrútili k zemi! Všetko zachytila kamera