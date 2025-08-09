Pondelok11. august 2025, meniny má Zuzana, zajtra Darina, Dárius, Dária

TRAGICKÁ NOC na ŽELEZNICI: Pod kolesami vlakov skončili až dvaja muži! Jednému už pomôcť nedokázali

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

ŠÚTOVO, RADVAŇ - Nešťastná noc na slovenských železniciach. Počas prvých štyroch hodín soboty (9. 8.) pod kolesami vlakov skončili dvaja muži vo veku 19 a 33 rokov. V jednom prípade mala zrážka tragi

Zoznam TV

Barbora Koseková pred odletom na MS: Nechcem, aby nám to zväzovalo ruky
Šport
Právni zástupcovia informujú o priebehu právnych sporov medzi SR a spoločnosťou NFŠ
Správy
Tréning hokejistov HK Poprad v rámci letnej prípravy pred štartom Tipsport extraligy
Šport

Domáce správy

Nečakané stretnutie na frekventovanej
Domáce
Policajti chytili zlodeja, ktorý
Domáce
Aktualizujeme MIMORIADNE Zemetrasenie po kauze
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa slovenská textárka, autorka hitov pre Žbirku a Gombitovú
Bratislava

Zahraničné

Obľúbená dovolenková destinácia zavádza
Zahraničné
Maďar pašoval z Ekvádoru
Zahraničné
Šokujúca nehoda sedačkovej lanovky:
Zahraničné
Francúzsko zasiahla ďalšia vlna
Zahraničné

Prominenti

Dominika Kavaschová úprimne o
Domáci prominenti
Známy moderátor prehral BOJ
Zahraniční prominenti
Seriál Sľub
Domáci prominenti
FOTO Premena Nelly Furtado: Hrdo
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vedci bádajú po nových
Zaujímavosti
Od Chorvátska po Sardíniu
dromedar.sk
FOTO Návšteva akvária sa zmenila
Zaujímavosti
Konzumácia probiotík môžu znižovať
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Domáce
Zdroj: Lidl
Domáce
Nový byt v Metropolise
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Domáce

Ekonomika

Úrazy to nie sú: Najčastejšou príčinou plnej invalidity na Slovensku je zákerná choroba!
TOP 10 najdrahších hodiniek sveta: Diamanty, obyčajná oceľ aj krádež storočia! (foto)
Finančná situácia domácností na Slovensku sa naďalej zhoršuje, obavy rastú najmä u seniorov
Francúzi museli núdzovo odstaviť jednu z najväčších atómiek: Za všetko môžu medúzy!
Šport

Slovenky čaká niečo neskutočné a jedinečné: Pre nás všetkých to bola skvelá informácia
MS vo volejbale
VIDEO Prapodivný vlastenec spustil horlivú debatu: Prišlo k ovplyvneniu zápasu v najvyššej súťaži?
Ostatné
Slovan proti Kajratu bez Weissa, ale s odhodlaním: Ak sú oni silnejší doma, my sme ešte viac
Liga majstrov
Majsterky Európy! Slovenské dievčatá zakončili rozprávkový šampionát ziskom historického zlata
ME v hádzanej

Auto-moto

Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Predstavujeme
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
Zaujímavosti
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
Ekonomika
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
8 stratégií, ktoré používajú inteligentní ľudia, keď sa musia rozhodnúť
Motivácia a inšpirácia
10 psychologických trikov, ktoré z vás spravia lepšieho vyjednávača v práci
Rady, tipy a triky
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Svieži melónový šalát s feta syrom: recept na letný šalát
Ovocné šaláty
Aké uhorky na zaváranie? Oplatí sa dodržať pár pravidiel
Rady a tipy

Technológie

Milióny používateľov prehliadačov Chrome a Edge boli špehovaní. Takto zistíš, či si bol aj ty obeťou
Bezpečnosť
Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!
Bezpečnosť
Vedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostí
Veda a výskum
POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!
Bezpečnosť

Bývanie

Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Pre kutilov

Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Nábytok

Stream naživo

Tieto 4 znamenia majú tendenciu unikať pred záväzkami: Kedy sa oplatí vydržať a kedy radšej odísť?
Partnerské vzťahy
MIMORIADNE Zemetrasenie po kauze
Domáce
Boj o milióny na
Domáce
Šokujúca nehoda sedačkovej lanovky:
Zahraničné
VIDEO Kiča na lyžiach
Domáce
VIDEO Kiča na lyžiach v Tatrách hovorí o privatizácii pozemkov! Ostrá reakcia Kuffu: Je to psychicky narušený človek

