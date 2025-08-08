POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!

Nebezpečný bankový vírus Anatsa sa vrátil a z Google Play si ho stiahlo vyše 50 000 ľudí. Trojan sa schovával v aplikácii na čítanie PDF dokumentov s názvom Document Viewer – File Reader.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Fico kvôli tendru na záchranky vypenil: Šaškovi posiela ODKAZ! Komunikáciu rezortu označil za AMATERIZMUS
Opozícia reaguje na Šaškovu tlačovku k tendru: Nechutné, alibistické DIVADLO! Chce získať čas na zakrytie machinácií