Peter Cmorik: Vybrať si svetový hit a zaspievať ho vie hocikto. Napísať vlastnú pesničku je iná liga

Peter Cmorik
Spevák a skladateľ Peter Cmorik sa do Košického zlatého pokladu neustále vracia – ako interpret, porotca, či minulý rok aj ako autor špeciálnej piesne k 40. výročiu súťaže (skladba Najlepšie miesto). V nasledujúcom rozhovore otvorene hovorí o svojich hudobných začiatkoch, rozdiele medzi autorskou a interpretačnou súťažou, tvorbe piesní, no aj o tom, ako ho zmenila operácia hlasiviek. Prezrádza tiež, prečo sa chce vrátiť k učeniu a čo pre neho znamená stáť na javisku s pesničkou, ktorej verí.